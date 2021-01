FSI-USAE: per il personale amministrativo si scorra la graduatoria Aspal

Lo vediamo quando , per rimpolpare gli organici, si invocano concorsi , selezioni pubbliche che per tipologia di svolgimento non sono assolutamente compatibili con la situazione attuale. Eppure la via giusta esiste e toglierebbe le castagne dal fuoco all’Ares, alla Regione e a tutta la pletora di agenzie ed enti che da essa dipendono, ora sotto stress, che hanno necessità urgente di personale amministrativo. La soluzione si chiama graduatoria Aspal per il concorso di 89 funzionari chiuso nel 2020 , che ha creato un serbatoio di idonei di circa 560 laureati preparati e competenti.





Si dà il caso che questa graduatoria sia considerata “a ruolo unico”, nel senso che da essa può attingere tutto il sistema Regione, Ares compresa. Ma allora perché ci si ostina a proporre riti e soluzioni assolutamente non adatti al momento? L’auspicio invece è che si mettano da parte idee fantasiose , propagandate solo per far contento qualcuno e ci si rimbocchi le maniche cercando le vere soluzioni. Come FSI-USAE faremo di tutto affinché si scorra la graduatoria del concorso ASPAL fino al suo esaurimento come stanno procedendo altri Enti sia in Sardegna che nel resto d’Italia” conclude la Segretaria territoriale dell’FSI – USAE, Mariangela Campus.

“La regione ha necessità urgente di nuovo personale amministrativo a causa dei continui pensionamenti in atto. Lo stesso Dott. Massimo Temussi, commissario straordinario dell'Ares, l'Azienda regionale della Salute, ha affermato pubblicamente che per fronteggiare l’emergenza Covid bisognerà procedere ad assumere “centinaia” di persone, non solo in ruoli medici, ma anche nel personale amministrativo. Il fatto è che all’interno di questo quadro drammatico-emergenziale, che ha trasformato tutto e modificato azioni e comportamenti, richiedendo rapidità , decisioni e soluzioni semplici.