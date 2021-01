Alghero: Forestas si occuperà dei canali di scolo dell'agro

L’Agenzia regionale Forestas in campo nell’emergenza dell’agro di Alghero, colpito dal maltempo di questi giorni con effetti devastanti sul territorio.





Il Sindaco Mario Conoci a Cagliari ha sottoscritto una convenzione con l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell’Ambiente con la quale quest’ultima si impegna a eseguire opere urgenti e indifferibili nelle zone della Bonifica.





Protezione Civile in continua attività, gli interventi di questi giorni hanno visto insieme uomini e mezzi intervenire nelle zone in cui i canali dell’agro hanno procurato un livello alto di allerta.





L’accordo sottoscritto al termine dell’incontro con l’Assessore regionale dell’Ambiente Gianni Lampis, presente anche il presidente della Commissione Ambiente del Consiglio Comunale Christian Mulas, prevede l’intervento dell’Agenzia Forestas per la pulizia dei canali di scolo nell’agro, con proprio personale e propri mezzi, ed esecuzione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nei territori colpiti dalle piogge incessanti che hanno determinato diverse situazioni di pericolo con esondazioni, con diverse abitazioni rese inagibili per l'acqua che ha tracimato dai canali, andando ad allagare i poderi e terreni limitrofi.





Il Comune di Alghero, pur intervenendo con grande impegno e professionalità, attivando la Protezione Civile, ha manifestato la necessità di svolgere nei tempi più rapidi possibili alcuni interventi urgenti a salvaguardia del territorio e dell’incolumità delle persone.





La Convenzione sottoscritta oggi da Mario Conoci con il Direttore di Forestas, Ing. Giuliano Patteri agisce quindi in proseguimento delle attività già autorizzate per il giorno 4 gennaio, che continueranno fino al 15 gennaio. A Cagliari il Sindaco di Alghero nell’incontro in Regione, anche col Presidente del Consorzio di Bonifica della Nurra, ha avviato il tavolo sul tema della gestione dei canali insistenti nell’area di Bonifica, argomento che verrà approfondito nell’incontro in agenda la prossima settimana.