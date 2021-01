Cronaca Ozieri: denunce e sanzioni

I Carabinieri della Stazione di Ozieri hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica un allevatore di 34 anni, P.F.,pregiudicato, per violazione dell'obbligo di dimora cui è sottoposto. L'uomo ha infatti violato la disposizione del giudice incontrando due persone estranee al proprio nucleo familiare. Le due persone in questione sono state sanzionate per violazione alle normativa anti covid.