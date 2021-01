Sassari: denunciati 4 nomadi di etnia Rom - Cercavano di rubare a casa di una anziana

Le immediate ricerche hanno consentito ai carabinieri della sezione radiomobile di Sassari di rintracciare i due uomini nascosti all'interno di un camper nel quale si trovavano già un altro uomo e una donna. Questi ultimi hanno tentato in tutti i modi di nascondere la presenza dei due alla pattuglia dei carabinieri. Successivi accertamenti, grazie alla collaborazione indubbiamente preziosa di alcuni cittadini, hanno consentito di individuare con certezza che i 2 uomini nascosti all'iunterno del camper erano gli stessi che si erano introdotti nell'abitazione dell'anziana.

C'è voluta qualche settimana per i carabinieri della Stazione di Ossi per venire a capo di un episodio che aveva destato in paese rabbia e qualche tensione. Ma ora militari, a conclusione di indagini abbastanza complesse, hanno denunciato alla procura della Repubblica per tentato furto in abitazione in concorso tre uomini e una donna di origine Rom: D.M,51 anni, D.M. di 35,D.M,di 29 e B.B., la donna, di 27 anni.Due di loro, il 17 dicembre scorso, a Ossi, dopo aver scavalcato la recinzione e avere scardinato il portone d' ingresso, si sono introdotti nella casa di una anziana, ospite in una casa di riposo, mettendolo completamente a soqquadro senza però riuscire a rubare alcun oggetto in quanto probabilmente disturbati dalla presenza di un cittadini che insospettito dai movimenti, ha segnalato quanto stava avvenendo al numero di emergenza, 112.