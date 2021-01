Alghero: riconoscimento economico alle associazioni di volontariato

L’importo complessivo è di 50 mila euro, suddivisi in base al punteggio conseguito in sede di istruttoria espletata dal Settore dei Servizi Sociali con una Commissione appositamente nominata. L’assegnazione del contributo prevede spettanze da un minimo di 2.700 euro a un massimo di 5.900 euro. Tra i criteri individuati, quello relativo all'attività svolta o in programmazione per l’intero anno solare e l'attività caratterizzata da interventi specifici per far fronte alla situazione socio- economica venutasi a determinarsi dall’emergenza sanitaria da Covid 19.





E inoltre, attività di sensibilizzazione alle tematiche e ai bisogni familiari con offerta di servizi family friendly in sintonia con il Piano Strategico della Città e con il Piano Aziendale Family Audit. “Il riconoscimento del contributo è un segno di gratitudine verso le associazioni che specie in quest'anno, hanno svolto e stanno svolgendo un impegno forte nell'ambito dell'emergenza sanitaria”, sottolinea l'Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris.

Le associazioni di volontariato cittadine hanno a disposizione il contributo che l'Amministrazione ha assegnato a loro favore tramite l’avviso pubblico del 7 dicembre scorso. Sono undici, tra Organizzazioni, Associazioni di promozione sociale e Onlus che usufruiranno delle risorse.