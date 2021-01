Alghero: in arrivo altri 200 mila euro per i buoni spesa

Il Comune di Alghero tra i primi in Sardegna a mettere a disposizione dei cittadini e delle imprese i benefici dei bonus spesa. Già pagate ai negozi somme per complessivi 60 mila euro, corrispondenti a ai voucher finora spesi dalle famiglie algheresi che hanno usufruito del contributo e che ancora devono spendere parte dei buoni.





Sono circa 800 le domande prevenute e lavorate dal settore dei Servizi Sociali per l’ottenimento dei buoni spesa alimentari, che vanno da un minimo di 130 ad un massimo di 400 euro. Non più i buoni cartacei come nella precedente erogazione di aprile, ma la più facile modalità della tessera che prevede l’utilizzo di un apposito codice pin fornito dal Comune all’atto della chiusura dell’istruttoria.





Questa procedura ha consentito al Comune di Alghero di sveltire le pratiche consentendo ai cittadini di spendere i buoni per le festività con la tessera sanitaria, al pari di un bancomat. Ma non solo. Gli uffici del settore stanno per pubblicare un nuovo avviso per ulteriori 200 mila euro da spendere attraverso i voucher. “Un lavoro esemplare da parte degli uffici e del Dirigente Pietro Nurra che ancora una volta mette Alghero davanti a tutti nell’espletare le pratiche, erogare i buoni e pagare i commercianti. Un esempio virtuoso che rende orgogliosa l’Amministrazione per aver consentito ai cittadini di avere i buoni dal 23 dicembre, in tempo per le spese delle festività, e di poter pagare quanto speso fino ad oggi”, sottolinea l’Assessore ai servizi Sociali Maria Grazia Salaris.





Una procedura completamente automatizzata, esempio virtuoso di accelerazione sull’acquisizione delle domande, di velocizzarne l’istruttoria, di quantificare i buoni da riconoscere, di inviare l’ SMS a ciascun cittadino beneficiario. Così come ha consentito a stretto giro di rendicontare i prodotti alimentari acquistati presso gli esercenti, di effettuare il celere pagamento di quanto dovuto.





L’Assessore Maria Grazia Salaris ha voluto sottolineare che ciò è potuto avvenire “grazie all’imponente lavoro messo in piedi dagli uffici dei Servizi Sociali comunali, che consente al Comune di Alghero di andare incontro con tempestività alle richieste dei cittadini che chiedono di usufruire dei benefici”.