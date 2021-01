Via libera all'esercizio provvisorio della Laore

Vanno avanti le procedure per accelerare il passaggio degli ex dipendenti Aras all’agenzia Laore e per garantire la continuità dei servizi offerti alle aziende sarde dal laboratorio di analisi del latte di Oristano.





Nel corso dell’ultima seduta, la Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, ha approvato la determinazione con la quale il commissario straordinario di Laore autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio per il 2021 per quattro mesi.





“È un provvedimento – sottolinea l’esponente della Giunta Solinas – propedeutico all’assunzione degli ex dipendenti Aras.





Inoltre le due agenzie regionali Laore e Agris hanno già firmato l’accordo per mandare avanti l’attività del laboratorio di analisi, dando seguito alla delibera di indirizzo della Giunta del 31 dicembre scorso. Laore sta anche proseguendo speditamente agli accordi con i liquidatori Aras per acquisire locali, attrezzature e apparecchiature del laboratorio, e assegnare il personale necessario ad assicurare i servizi di assistenza alle imprese zootecniche della Sardegna”.