Sassari: i carabinieri recuperano 2 computer rubati nella scuola di via Gorizia

Gli accertamenti piuttosto complessi hanno hanno portato i militari sulle tracce di I.O., 36enne nigeriano, residente nel centro storico di Sassari. L'extra comunitario veniva quindi fermato mentre camminava nella città vecchia, era a piedi e indossava uno zainetto all'interno del quale si trovava uno dei pc rubati nella scuola di via Gorizia.





Il rinvenimento ha consentito ai militari di procedere a ulteriori accertamenti e nella abitazione del nigeriano veniva trovato un secondo computer, anche in questo caso proveniente da quelli rubati. I.O. veniva quindi denunciato a piede libero per il reato di ricettazione. Ma le indagini non sono concluse : l'obiettivo è quello di recuperare tutta la refurtiva. Da segnalare che i due computer recuperati sono stati riconosciuti dal dirigente scolastico della scuola di via Gorizia.

Si è conclusa favorevolmente una indagine avviata dal nucleo operativo dei Carabinieri della Compagnia di Sassari cominciata nella notte tra il 2 e 4 di gennaio quanto ignoti si erano introdotti all'interno delle scuole elementari di via Gorizia rubando 8 computer.