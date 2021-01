Evade dai domiciliari: trovato in auto con altri 3 e diversi attrezzi da scasso - Arrestato

I militari hanno notato l'autovettura in una posizione perlomeno sospetta nei pressi della Provinciale S.P. 8 bis, tra i comuni di mare e Pozzomaggiore. L'auto e gli occupanti sono stati sottoposti a perquisizione. Sono stati rinvenuti numerosi attrezzi da scasso, fotocellule e un Jammer, un dispositivo utilizzato per il disturbo delle radiofrequenze, come ad esempio gli impianti di allarme delle auto e delle abitazioni.





Nella circostanza sia l'evaso e sia il tunisino sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico. Il giudice ha disposto per l'evaso la custodia in carcere, tutti e 4 sono stati inoltre sanzionati per inosservanza delle disposizioni anti covid.

I Carabinieri della Compagnia di Bonorva hanno arrestato la notte scorsa un soggetto con precedenti di polizia. L'uomo, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari, vagava in piena notte, le 4 del mattino, con la propria autovettura a bordo della quale c'erano altre 3 persone, una delle quali di nazionalità tunisina e tutte già note alle forze dell'ordine.