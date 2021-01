Bene l'ordinanza del presidente sugli spostamenti per la caccia

Il Centro Studi Agricoli, prende atto con molto stupore per le polemiche che si stanno sollevando in merito alla deroga concessa dal Presidente Solinas il 9 Gennaio 2021, dove è stato e viene autorizzato ai cacciatori Sardi, lo spostamento in altri comuni, per le giornate classificate arancioni, come è stato per la giornata di Domenica 10 Gennaio.

Lo sostiene Tore Piana, presidente del Centro , che aggiunge: "Premesso che l’esercizio della caccia in tale periodo non ha ricevuto nessuna limitazione, l’unica limitazione INGIUSTA riguardava i cacciatori residenti nei comuni sopra i 5.000 abitanti, che non potendo spostarsi non potevano esercitare un loro diritto. Bene e Giusto pertanto il Decreto del Presidente Solinas che ha evitato una grande ingiustizia fra gli amanti della caccia in Sardegna che regolarmente hanno fin da Agosto pagato le tasse di concessione, Non entro nel merito delle altre categorie, perché sulla caccia come CSA c’eravamo già espressi con nostre richieste".