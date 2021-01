Corte Costituzionale: nominato il presidente - Cresce la presenza delle donne nella Consulta

Dopo soli 3 mesi in carica è cessato il mandato del presidente della corte costituzionale Rosario Morelli. Un tempo breve ma non insolito per un giudice della consulta.





Lo riferisce Openpolis che segnala ancora: al suo posto è stato nominato Giancarlo Coraggio che rimarrà in carica per 13 mesi.





Diventano quattro il numero di donne che per la prima volta ricoprono contemporaneamente l'incarico di giudice costituzionale.





Ma con la fine del mandato di Morelli, oltre all'elezione del nuovo presidente, è stato necessario nominare anche un nuovo componente della consulta. La scelta, che in questo caso è toccata alla corte di cassazione, è ricaduta su Maria Rosaria San Giorgio. Si tratta della prima volta che un'alta magistratura nomina una donna a giudice costituzionale.





Un precedente importante e atteso da tempo che porta a 4 il numero di donne giudici della corte. Un dato mai raggiunto fino ad oggi ma ancora molto basso.