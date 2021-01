Campagna vaccinazioni: "scivola" l'arrivo del terzo lotto dei vaccini - La Sardegna supera l'80%

Sta destando qualche preoccupazione nel sistema regionale delle vaccinazioni il mancato arrivo, previsto per oggi, delle circa 17 mila fiale di vaccino Pfizer(16.380) destinate alla Sardegna in aggiunta alle circa 20 mila (19.680) già pervenute.

La nuova dotazione è annunciata per metà settimana ma ancora non è stata confermata in via ufficiale.





Per quanto riguarda invece i vaccini già consegnati c'è da registrare una impennata significativa : negli ultimi giorni il sistema ha raggiunto la quota di utilizzo che supera l'80 per cento (81,2) dei farmaci ricevuti.





In risultato che pone l'Isola al sesto posto del piano nazionale delle vaccinazioni. Da segnalare che questa prima fase è destinata a vaccinare il fronte le persone che sono in prima linea nella lotta al coronavirus, quindi personale sanitario, volontari e pazienti delle Rsa.