Alghero: McDonald's addio - Chiude lo storico esercizio di via La Marmora

Le vetrate sono già oscurate con pagine di vecchi giornali, per 20 anni è stato un punto di riferimento per tutti, turisti in particolare, ma ormai la sua fine è decisa. McDonald's cessa l'attività . Il marchio mondiale della ristorazione , abituale riferimento dei giovani ma non solo, lascia Alghero quasi nell'indifferenza generale.





Il disastro economico in corso a causa dell'emergenza sanitaria ha privato la gestione di ogni possibile riferimento o alternativa, per consentire di mantenere il posto di lavoro a 21 dipendenti e alla città un servizio che è sempre stato particolarmente gradito. La chiusura sarebbe l'unica strada possibile per evitare perdite che il bilancio dell'azienda locale non potrebbe sopportare. Tra l'altro non risultano iniziative specifiche da parte della amministrazione comunale locale per impedire la chiusura. Nel disastro generale poco importa se si perde un altro pezzo. Ma non dovrebbe essere cosi, come dimostrano le attenzioni avute per la Nobento dell'area industriale di San Marco.





Se ora è l'epidemia del coronavirus a determinare questa perdita, insieme a tante altre avvenute nel territorio, vale però la pena di ricordare che sul piano economico Alghero ha cominciato a soffrire pesanti riduzioni di volumi già con il trasferimento di Ryanair a Cagliari. Un colpo pesante per le attività turistico ricettive e dei servizi provocato non da un virus scappato da un laboratorio cinese che ha poi infestato il mondo, ma da una decisione degli uomini, dai vertici della Regione nelle passate legislature, a quelli locali , con complicità diffuse che hanno agito in silenzio ai danni dell'imprenditoria algherese. (g.o.)