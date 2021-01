Sennori: Nicola Sassu si ricandida - "Felice di accettare"

Per questo motivo è stato deciso, senza il minimo tentennamento, di riproporre l'attuale primo cittadino, Nicola Sassu, come candidato sindaco alle elezioni amministrative in programma la prossima primavera. Fin da oggi il gruppo si pone l'obiettivo di lavorare alla composizione di una ampia lista civica a supporto dell'azione politica e amministrativa che si intende portare avanti, in continuità con l'attuale mandato. La lista civica, che si chiamerà “Sennori 4.0 - Continuiamo insieme”, sarà rappresentativa di tutte le fasce di età e delle varie professioni e profili sociali. «Possiamo ritenerci fieri di quanto fatto finora.





In questi 4 anni e mezzo di mandato amministrativo abbiamo cercato di stare quanto più possibile vicini ai cittadini, soprattutto in questo anno 2020 appena passato, che ha messo a dura prova tutti», spiegano assessori e consiglieri comunali di maggioranza. «Abbiamo raggiunto la gran parte degli obiettivi che avevamo indicato all'inizio del mandato elettorale e ora rinnoviamo la richiesta di fiducia ai nostri concittadini per consentirci di portare a termine i tanti progetti avviati in questi anni e programmare con i nuovi fondi europei nuove opere strategiche con le quali dare un’ulteriore spinta al rilancio di Sennori nel prossimo quinquennio», continuano i rappresentanti della maggioranza.





«Sennori deve farsi trovare pronta perché i prossimi mesi, non appena terminerà questa terribile pandemia, ci sarà da gestire il rilancio economico e sociale del paese. Siamo convinti che attuando la continuità delle politiche da noi avviate in questi anni, Sennori potrà guardare al futuro con ottimismo e serenità». Il rinnovato appoggio della maggioranza è un ulteriore stimolo per il sindaco, Nicola Sassu, felice di accettare la ricandidatura: «In questi anni abbiamo iniziato un processo di cambiamento di Sennori, attraverso politiche che mettono il cittadino al centro delle attenzioni e dei programmi di governo.





Politiche inclusive che mirano a coinvolgere tutti nella cura degli interessi della comunità e che vogliono tendere una mano verso le fasce meno fortunate e più bisognose della nostra società», sostiene il sindaco. «È una sfida che voglio continuare a portare avanti nei prossimi cinque anni per vedere migliorato il paese che amo, in cui sono nato e di cui vado orgoglioso e per il quale sento un forte senso di appartenenza. Nel frattempo mi impegnerò come sempre al massimo fino all'ultimo giorno del mio mandato».

Gli assessori e consiglieri comunali che compongono la maggioranza nel Consiglio comunale di Sennori al termine di una riunione politica programmatica, hanno confermato all'unanimità la volontà di proseguire compatti nell'azione politica e amministrativa portata avanti con successo negli ultimi quattro anni e mezzo, nei quali sono stati raggiunti importanti risultati per tutta la comunità sennorese, così come promesso nel programma di governo proposto ai sennoresi.