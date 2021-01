Cronaca Alghero: comincia la rimozione delle carcasse di auto

Il programma di rimozione delle auto abbandonate in città prende corpo con il calendario di prelievi che su questa prima fase conta su uno stanziamento di 45 mila euro. Gli interventi predisposti si sono concentrati ieri sulle auto abbandonate da tempo nei pressi del parcheggio dell'ospedale Civile, dove giacevano da oltre dieci anni fino a diventare spesso anche ricettacolo di rifiuti.



Le auto abbandonate sono state tutte censite dalla Polizia locale, e sono circa 120 in tutta Alghero, ognuna di queste ha una sua storia differente e differenti sono le modalità con cui si potrà agire per la rimozione, a seconda del caso. La procedura è stata avviata nel mese di settembre con le indagini svolte per risalire ai proprietari e con le successive attività di verbalizzazione e notifica. Le attività procedono lungo un iter piuttosto laborioso, con i risultati che ora si stanno concretizzando sempre più frequentemente.