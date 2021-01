Casa, lavoro, marijuana, spaccio e tanti euro: arrestato un 25enne

Da tempo i Falchi della Squadra Mobile cagliaritana lo tenevano d'occhio. Troppo traffico di giovani nei pressi della sua abitazione, alcuni dei quali noti per essere assuntori di sostanze stupefacenti.





La perquisizione era quindi quasi un atto dovuto e ha dato i risultati che gli investigatori si attendevano: 250 grammi di marijuana, il tradizionale armamentario per la preparazione delle dosi, bilancini di precisione oltre a una somma piuttosto consistente in banconote di piccolo taglio per l'ammontare complessivo di 4 mila euro.





Nel corso della perquisizione sono state trovate attrezzature per la realizzazione di una vera e propria serra "casalinga".

Sono così scattate le manette ai polsi di A.M., cagliaritano di 25 anni, con l'accusa di detenzione a fine spaccio di sostanze stupefacenti.