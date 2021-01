Esce di strada e finisce in un canale di scolo: muore un giovane di 20 anni

Aveva appena concluso il suo turno di assistenza presso 2 anziani di Palmas Arborea e stava rientrando nella sua abitazione di Tiria dove vive con la sua famiglia.





Ma improvvisamente ha perso il controllo della Clio Renault che guidava , l'auto è uscita di strada ed è finita dentro il canale di bonifica dove l'acqua da qualche giorno, a causa delle abbondanti precipitazioni atmosferiche, ha raggiunto i 6 metri di profondità.





Per l'autista del mezzo, Manuel Zoccheddu, 20 anni, non c'è stato più niente da fare. I soccorritori del 118, i Vigili del Fuoco di Oristano e i Carabinieri di Santa Giusta, lo hanno trovato privo di vita. Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato l'incidente, saranno i carabinieri a ricostruirne la dinamica.