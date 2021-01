Alghero: mascherine fai da tè in un negozio del centro - Denunciato il titolare

Vendita quest'ultima peraltro priva di qualsiasi autorizzazione specifica. Il titolare dell'attività è stato sottoposto a sanzioni amministrative ma, per alcune irregolarità riscontrate, anche denunciato alla Procura della Repubblica.





Il funzionari della Dogana, con la fattiva collaborazione con il nucleo Tutela del consumatore del comando dei Vigili Urbani, hanno sequestrato 350 mascherine FFp2 e chirurgiche prive del certificato di conformità, 20.000 filtri per tabacchi privi della necessaria autorizzazione per la vendita. Per quanto riguarda le sanzioni da segnalare che vanno da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823.

Nei giorni scorsi i funzionari della Agenzie delle Dogane e dei Monopoli di Sassari hanno concluso le indagini nei confronti di una attività commerciale di Alghero, situata nel centro commerciale della città, dove venivano vendute mascherine anti-covid e articoli elettrici non conformi alla normativa vigente e filtri per tabacchi.