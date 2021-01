Incidente stradale nella notte: un auto si ribalta a Sant'Orsola

Al momento non si conosce la dinamica del ribaltamento, la perdita di controllo del mezzo, un colpo di sonno o l'improvviso attraversamento della strada di qualche animale selvatico che ha costretto a una manovra azzardata. Con i Vigili del Fuoco erano presenti sul posto una unità medica del 118 che ha proceduto a trasportare l'autista in ospedale, le sue condizioni non sono gravi.

I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Sassari sono dovuti intervenire poco dopo la mezzanotte della giornata dell'Epifania, in un incidente stradale avvenuto nel quartiere di Sant'Orsola, in prossimità del passaggio a livello. I pompieri hanno trovato sul posto un auto ribaltata con il conducente ancora a bordo.