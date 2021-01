Porto Torres: un finanziamento atteso da anni - Al via la riqualificazione del depuratore

"L’efficientamento dell’impianto ha un alto valore strategico per il Nord Ovest della Sardegna - dichiara il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais - "Erano anni che il Consorzio di Sassari non riceveva finanziamenti. Questo stanziamento è il segno di un'attenzione che prima mancava”. "La Regione Sardegna punta a favorire la riconversione e riqualificazione industriale" - continua Pais - "sostenendo l’attrattività del Polo industriale, per migliorare la competitività degli insediamenti produttivi nell’ottica dello sviluppo economico nel Nord Ovest".





"Questi investimenti produttivi sono un altro passo importante del Governatore Christian Solinas e dell’assessore dell’Industria Anita Pili" - conclude il Presidente Pais - "Un segnale alla nostra comunità, che garantisce servizi e condizioni per poter esercitare con successo le attività imprenditoriali".

L'impianto tratta i reflui del gruppo ENI, dell’agglomerato industriale, del comune di Porto Torres ed altri rifiuti liquidi provenienti da tutta l’Isola. Si eseguiranno adeguamenti funzionali, energetici e migliorativi della sicurezza, sia per il consolidamento strutturale sia per la sicurezza elettrica.