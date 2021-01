Alghero: "Conoci e Salaris si sveglino" - L'opposizione chiede lo screening per il personale della scuola

Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Beniamino Pirisi, Graziano Porcu e Roberto Ferrara, tutta l'opposizione in consiglio comunale ad Alghero, chiedono di "attivare immediatamente lo screening gratuito per gli insegnanti, personale non docente e alunni".





A due giorni dalla ripresa delle lezioni, dopo il grido d’allarme lanciato dalla scuola di via Tarragona e appreso anche dai giornali che una situazione simile si è verificata in via Biasi, è necessario fare ciò che altri Sindaci hanno iniziato a fare già da giorni.





Così come chiediamo se sia stato fatto un monitoraggio dello stato delle scuole soprattutto in ordine al funzionamento dei riscaldamenti, le temperature si sono notevolmente abbassate e gli impianti, spenti da tempo, devono essere testati prima dell’inizio delle lezioni.





Quanto denunciato sul mancato funzionamento dell’impianto di riscaldamento nella scuola media Grazia Deledda è molto grave e ancora più grave è il fatto che l’Amministrazione sia rimasta inerte davanti ai solleciti, costringendo alunni, insegnanti e personale ATA a lavorare al freddo e a tenere chiuse le finestre con i conseguenti problemi di mancata aerazione degli ambienti.





Il Sindaco e l’assessora Salaris - conclude l'opposizione - si sveglino e diano al più presto seguito alle richieste che giungono dal mondo della scuola e dalle famiglie."