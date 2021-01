La tragica fine di Speranza Ponti il 29 di marzo in Corte d'Assise a Sassari

E' stato fissato il processo a Massimiliano Farci , 53 anni di Assemini, accusato dell'omicidio di Speranza Ponti, 50 anni di Uri, avvenuto ad Alghero il 5 dicembre del 2019. Da ricordare che il Farci si trova in carcere per una condanna all'ergastolo per un omicidio commesso a Cagliari nel 1999.





La tragica fine di Speranza Ponti aveva destato orrore ad Alghero per le dinamiche nelle quali si era svolta e per il triste destino che ha accompagnato questa donna che voleva rifarsi una vita con l'uomo nel quale credeva nonostante i suoi trascorsi.





Farci continua a dichiararsi innocente, sostiene di essere rientrato a casa la sera del 5 dicembre, la coppia risiedeva in un appartamento in via Vittorio Emanuele, e di aver trovato la donna impiccata. Preoccupato perché le forze di Polizia potessero non credere a questa versione, dati i suoi precedenti giudiziari, ne aveva nascosto il corpo in campagna, nella zona periferica di Carrabuffas, dove lo stesso Farci, ma soltanto quasi 2 mesi dopo, aveva condotto gli inquirenti per il ritrovamento del cadavere, ormai devastato dagli animali e dagli agenti atmosferici.





Ma gli investigatori non credono a questa versione . ritengono invece che l'uomo abbia ucciso Speranza Ponti per impadronirsi di alcuni risparmi frutto della vendita di un immobile da parte della compagna. La famiglia si è costituita parte civile e sarà difesa dall'avvocato Stefano Carboni di Alghero.