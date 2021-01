Il Rotary Alghero impegnato nel progetto END POLIO NOW

Il link che porta alla pagina di raccolta fondi sul sito de La Rete del Dono:

Quest'anno il Rotary Club Alghero presieduto da Mario Nieddu, ha deciso di aderire alla corsa solidale "Run Rome The Marathon 2021" a sostegno del Rotary Distretto 2080. In questa iniziativa il Rotary Club Alghero sarà rappresentato da Fabrizio Etzi, socio del Rotaract Club Alghero, collaborando attivamente a promuovere l'iniziativa che vede ancora una volta i rotariani protagonisti con il sostegno al progetto END POLIO NOW.La maratona virtuale non consiste nel correre i famosi 42 km, sarà una corsa che durerà fino a metà marzo cercando di raccogliere fondi a sostegno del progetto END POLIO NOW. Da oltre trent'anni il progetto del Rotary si prefigge di eliminare la poliomielite a livello globale. Il 25 agosto 2020, l'Oroganizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che la trasmissione della polio è stata bloccata in tutti i 47 paesi della regione africana, dichiarando tutto il continente polio free.Ora la sfida è quella di eradicare il virus della polio nei due paesi dove la malattia non è stata ancora fermata: Afghanistan e Pakistan. I fondi raccolti tramite la piattaforma de La Rete del Dono, con iniziativa del Distretto 2080 verranno destinati totalmente al progetto END POLIO NOW. "Sappiamo benissimo - sottolinea Fabrizio Etzi - che è un periodo difficile per molti, ma unendo le nostre forze, facendo la nostra piccola parte anche se con poco, quel poco riuscirebbe a salvare delle vite.Sto centrando la raccolta fondi su una frase che ho deciso che mi accompagnerà fino a marzo quando avrà fine questa iniziativa: "Quello che facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma l'oceano senza quella goccia sarebbe più piccolo".