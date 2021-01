Cronaca La diga del Bidighinzu ha fatto il "pieno" - Possibili rilasci a mare

Le abbondanti precipitazioni di questi mesi hanno prodotto un risultato peraltro prevedibile: la diga del Bidighinzu ha raggiunto la quota massima della soglia di scarico a 330 metri sopra il livello del mare. Risultato raggiunto nell'ultimo fine settimana. Una comunicazione in tal senso è stata diffusa dal servizio dighe dell’Asaf ai sindaci dei Comuni del territorio con l'informativa che si potrà procedere allo scarico dei quantitativi di acqua eccedenti. Procedura abituale , da seguire con la dovuta attenzione, ma non in grado di determinare pericoli.