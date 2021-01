Padria: incassa i soldi ma non consegna la merce - Denunciato per truffa

Un commerciante catanese di 58 anni, G.B. già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per truffa dai Carabinieri della stazione di Padria per avere venduto per 270 euro un Iphone a una donna del paese, incassato la somma, ma si era " dimenticato" di consegnare il telefonino all'acquirente.





I militari hanno accertato che l'uomo si era fatto accreditare i 270 sul suo conto corrente disattendendo però la consegna del telefono.