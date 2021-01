Alghero: nel centro storico arrivano le ruspe del gas

Si dice che l'Epifania "tutte le feste si porta via " ma per gli abitanti della città murata la partenza della simpatica vecchietta con la scopa significa l'arrivo di una serie di disagi non proprio desiderati.





Nella "vella Alguer" dal 7 di gennaio cominciano infatti i lavori di posa in opera della rete del gas, quindi ruspe, scavi, rimozioni, transenne e gli inevitabili rumori di cantiere quando i mezzi sono all'opera.





Disagi peraltro inevitabili ma che nel centro storico algherese, data la particolare conformità della città murata, saranno indubbiamente più accentuati per tutti i divieti che verranno adottati nella logistica e nella circolazione.