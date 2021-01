Possibile "scivolo" del rientro a scuola per gli studenti sardi: si ipotizza il 15 di gennaio

La riapertura delle scuole in Sardegna sarà probabilmente decisa oggi in occasione di un incontro convocato dal presidente della Regione Solinas al quale parteciperanno gli assessori le cui competenze riguardano proprio il mondo dell'istruzione, sanità e trasporti, rispettivamente Andrea Biancareddu, Mario Nieddu e Giorgio Todde.





L'orientamento è quello di rinviare il ritorno tra le aule degli studenti sardi almeno di una settimana, non più quindi il 7 di gennaio ma venerdì 15, otto giorni dopo quindi il rientro previsto dal Governo nazionale.





Lo scivolo sarebbe funzionale a una verifica nel merito delle iniziative in corso riguardanti la campagna antivirus e lo screening avviato in tutto l'Isola cominciato lunedì scorso in Ogliastra con una partecipazione piuttosto consistente i cui risultati si attendono proprio in queste ore.





Da ricordare che in ogni caso il rientro a scuola in presenza riguarderà soltanto il 50% degli studenti.