Alghero: progetti per i giovani

L'Amministrazione Comunale promuove la costituzione di una ATS ( Associazione temporanea di Scopo ) rivolta ad Enti Locali ed Associazioni del Terzo Settore per la partecipazione al bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’A.N.C.I. finalizzato alla realizzazione di progetti rivolti alla popolazione giovanile riguardanti iniziative di inclusione sociale e di tutela ambientale.

Per questo motivo l'Assessorato ai Servizi Sociali diretto da Maria Grazia Salaris intende selezionare partner disponibili a presentare proposte per la coprogettazione e attuazione di un intervento destinato a favorire il protagonismo e la partecipazione giovanile per lo sviluppo del territorio in modo coerente rispetto ai bisogni e potenzialità della comunità anche alla luce di nuove esigenze emerse a causa della pandemia da Covid-19.

Lo scopo è quello di presentare una proposta progettuale in uno dei due seguenti ambiti d’intervento: Inclusione e partecipazione: Azioni volte alla realizzazione della piena inclusione e partecipazione dei giovani nel tessuto sociale, economico e culturale del paese in tutti i livelli territoriali. Inclusione e partecipazione dei N.E.E.T. , (Not in Education, Employment or Training), cioè di tutti i giovani soggetti non impegnate nello studio, né nel lavoro, né nella formazione, e di tutti coloro che vivono la condizione di emarginati e che si confrontano con ostacoli economici, sociali, geografici, educativi o di salute. Spazi, ambiente e territorio : Azioni volte alla tutela dell’ambiente in tutte le sue sfaccettature ivi compreso un maggiore diffusione della cultura di tutela e valorizzazione del territorio. Le azioni progettuali poste in essere, realizzate attraverso attività, prodotti e servizi, hanno l’obiettivo di conseguire – fra gli altri – specifici risultati: - creazioni di luoghi fisici sicuri e aperti per la collaborazione, la socialità e l’aggregazione anche dei giovani.

L’avviso è rivolto ai soggetti che sulla base della normativa vigente sono qualificati come “Ente del Terzo Settore” il cui direttivo è costituito dalla maggioranza di giovani fra i 18 e i 35 anni, e agli Enti pubblici.

Saranno ammesse le domande presentate dai soggetti sopraelencati in forma singola o in forma di raggruppamento. Per agevolare le comunicazioni con l'amministrazione comunale ciascun raggruppamento individuerà un soggetto rappresentate, dandone evidenza nell'istanza di partecipazione. I partecipanti dovranno essere in possesso di esperienze e competenze nell'ambito delle aree di intervento del progetto proposto. Nel caso di raggruppamento la competenza specifica di settore potrà essere apportata in forma prevalente anche da solo uno dei soggetti proponenti. Non sono ammessi i raggruppamenti informali.

Per partecipare alla selezione il concorrente dovrà far pervenire la documentazione entro il 15 gennaio 2021.

Tutte le informazioni relative all’avviso sono reperibili sul sito istituzionale del Comune di Alghero all’indirizzo www.comune.alghero.ss.it alla sezione Servizi al Cittadino – bandi avvisi e graduatorie.