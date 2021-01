Popolo della Famiglia: grande gioia la guarigione di frate Salvatore

Il movimento politico Popolo della Famiglia Sardegna, venuto a conoscenza della soluzione positiva dal Covid di Padre Salvatore Morittu, esprime felicità per la splendida notizia.





"Desideriamo anche congratularci - si legge in un documento - per l’onorificenza ricevuta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha conferito, a Padre Salvatore, la distinzione onorifica di Commendatore dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.





Mario Adinolfi, Presidente nazionale del Popolo della Famiglia esprime, a tal proposito, la propria soddisfazione: “Volevo fare le mie personali congratulazioni a fra Salvatore per l’onorificenza avuta dal Presidente della Repubblica, figlia di una testimonianza di amore nella sofferenza che è di ispirazione per tutti noi del Popolo della Famiglia”.





Come movimento politico che ha da sempre nel proprio programma la lotta decisa e dura alle droghe e alle dipendenze, il Popolo della Famiglia Sardegna coglie l’occasione per ringraziare vivamente Padre Morittu e tutti gli operatori di Mondo X Sardegna per il lavoro preziosissimo che portano avanti ormai dal 1980 con gratuità e determinazione nelle diverse comunità presenti nella nostra regione, nella speranza che anche a livello di governo nazionale si attuino politiche di contrasto alle dipendenze che noi continueremo a definire “colonie del male”.