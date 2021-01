Sassari: in tilt l'impianto elettrico del pozzo di Campanedda

Il servizio rientrerà a pieno regime a lavori conclusi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa , domenica sono dovute intervenire a Sassari per riparare una serie di guasti causati dal maltempo nei pozzi al servizio della frazione di Campanedda. I tecnici elettromeccanici hanno dovuto far fronte al fuori servizio nell’impianto elettrico del sistema di pompaggio. Le avverse condizioni meteo non hanno consentito di terminare l’intervento nella serata di domenica e quindi il ripristino dell’erogazione è previsto per stamane.