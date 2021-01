Signora algherese scrive al Prefetto: aggredita dai cani lasciati liberi dai padroni

"Egregio signor Prefetto





mi rivolgo a Lei in quanto esasperata da una situazione di assoluta in ottemperanza della legge in vigore che troppo spesso viene ignorata dagli organi di controllo preposti e soprattutto mai punita in modo esemplare permettendo ai trasgressori di continuare con arroganza nei loro comportamenti :mi riferisco alla presenza quotidiana di cani, anche di grossa taglia e appartenenti a determinate razze che necessitano una certa educazione, che vengono lasciati liberi e senza guinzaglio dai rispettivi proprietari in tutta la città di Alghero.





Personalmente solo quest'anno ho subito ben 7 aggressioni verso di me e i miei cani che solo per pura fortuna sono usciti illesi: in conseguenza di ciò ho presentato diverse denunce e mi sono rivolta all'assessore Andrea Montis che si è subito interessato al problema posizionando una cartellonistica nelle varie zone della città che ricorda l'obbligo del guinzaglio e che ha inoltre sancito una convenzione con le guardie zoofile per il controllo del territorio ed il sanzionamento dei trasgressori. Ho anche coinvolto diverse testate giornalistiche che gentilmente hanno riportato vari articoli riguardanti simili aggressioni cercando di sensibilizzare la popolazione.





Nonostante tutto ciò ,quotidianamente si assiste a tali inosservanze della legge in vigore, a volte ad aggressioni vere e proprie che non sempre hanno esiti fortunati. In virtù del suo ruolo anche di responsabile della sicurezza pubblica, la pregherei quindi di inviare un chiaro ed incisivo segnale a tali trasgressori incentivando il controllo costante su tutta la città di Alghero da parte delle forze dell'ordine e l'applicazione reale delle sanzioni previste per chi non osserva le varie disposizioni di legge a riguardo."





M.D.