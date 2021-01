I Carabinieri della Compagnia di Olbia stanno svolgendo indagini per appurare le cause dell'incendio che la notte scorsa ha distrutto una roulotte e una baracca nel campo nomadi di Sa Istrana. L'incendio è stato domato dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia dopo un paio di ore di attività. Sul posto anche una unità sanitaria del 118. Non si registrano danni alle persone tranne qualche intossicazione provocata dal fumo ,definita di lieve entità.