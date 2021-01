Alghero: una legge confusa mette nei guai lavoratori e la raccolta del latte

La grave situazione dei lavoratori dell'Aras e le conseguenze che ne deriveranno a carico dei lavoratori, sono l'oggetto di una nota del capogruppo del Partito Democratico nel consiglio comunale di Alghero, Mimmo Pirisi. "Oltre al danno la beffa. Non basta aver creato precarietà tra gli e dipendenti Aras - si legge nella nota - che di colpo si sono visti svanire, come nebbia al sole, 30 anni di lavoro, esperienza e anzianità, con una sola clausola, che li vedrà ri-occupati per due anni rinnovabili di un altro anno. Il tutto in attesa del concorso aperto a tutti, senza precedenze, senza tenere conto delle competenze acquisite, e tutto ciò avverrà con i tempi della burocrazia ,che oggi, comunque, li vede in scadenza di contratto e impossibilitati a svolgere il loro lavoro di certificazione del prodotto delle aziende agricole sarde.





Conseguentemente le aziende non potranno ricevere i contributi per le certificazioni ricevute sul benessere animale, che certifica la qualità del latte, in quanto sprovvisti appunto di queste. Un danno enorme e penalizzazioni sicure per gli allevatori. Questo significa pure, che potrebbe esserci contraccolpi nella raccolta del latte ovino e vaccino, “perché il prodotto sardo non potrà essere sottoposto alle indispensabili analisi previste dal regolamento comunitario e dunque con

ripercussioni nella commercializzazione, così come sostengono le associazioni di categoria e i Consorzi di tutela del Pecorino Romano DOP, Consorzio di tutela del Fiore Sardo DOP, Consorzio di tutela del Pecorino Sardo DOP.

Questo insomma è il risultato della legge approvata due giorni fa dal Consiglio regionale - conclude Pirisi - che mette fuori dal contesto lavorativo questi dipendenti dell'ente Aras avviato alla liquidazione, l’auspicio è che la regione trovi una soluzione plausibile al pasticcio combinato, sia per i 250 dipendenti ex Aras sia per le aziende agricole sarde che non potranno per un po' di tempo ricevere i contributi derivanti dalle certificazioni sul benessere animale e sulla qualità del latte prodotto.