Ventenne olbiese agli arresti domiciliari: a casa 1 chilo di marijuana e una piantagione di cannabis

In un edificio a Murta Maria, località turistica nel territorio di Olbia, i carabinieri hanno eseguito una perquisizione rinvenendo un chilo di marijuana e una ventina di piante messe a dimora in un ambiente adatto per la loro crescita. Una vera e propria piantagione anche se di proporzioni relativamente limitate. Il giovane è stato immediatamente arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fine spaccio e ora si trova agli arresti domiciliari.

L'operazione è stata portata a termine dai Carabinieri del reparto territoriale di Olbia destando anche un po di sorpresa per il protagonista : un giovane di 20 anni , incensurato. I militari arrivano al giovane non per caso ma al termine di una laboriosa attività di indagine le cui conclusioni hanno spinto gli uomini dell'Arma ad agire.