Ozieri: denunciato un 50enne - Nello zainetto farmaci, droga e fuochi d'artificio

Quando ha visto i finanzieri della Tenenza di Ozieri ha cercato subito di cambiare strada, infilandosi nelle viuzze laterali del centro cittadino. Ma è stata proprio questa mossa a insospettire i militari che lo hanno seguito e fermato. Così dallo zainetto di un cinquantenne ozierese sono saltate fuori alcune dosi di droga, petardi e medicinali assimilabili agli stupefacenti.





Ritrovamento sufficiente per approfondire il controllo dell'uomo anche con una perquisizione nella sua abitazione. E il "naso fino" dei militari si è rivelato ancora una volta attendibile : nella casa dell'uomo un quantitativo consistente di farmaci, cocaina e marijuana già divisa in dosi, un bilancino di precisione, 340 euro e petardi e fuochi d'artificio di potenziale elevato. Immediata la denuncia, a piede libero, per i reati di detenzione di stupefacenti e di farmaci ai fini dello spaccio e per il commercio abusivo di materie esplodenti.