Piano Casa: rinviata la discussione in aula - Se ne parla dopo l'Epifania

Il debutto nell'aula del consiglio regionale in via Roma a Cagliari del nuovo piano casa è stato particolarmente laborioso . Ci sono voluti quasi 2 giorni per approvare il primo articolo del disegno di legge portato alla approvazione dalla maggioranza di centro destra guidata da Christian Solinas.





Ora l'appuntamento per l'esame del testo è fissato all'8 di gennaio, subito dopo l'Epifania, e in prosecuzione per le giornate dell'11 e 12.





L'articolo approvato interessa il patrimonio edilizio nelle campagne e, più precisamente, la previsione che nella fascia dei mille metri di distanza dalla battigia, con scopi di natura residenziale potranno costruire soltanto gli imprenditori agricoli professionisti in possesso almeno di un ettaro.





Per i privati tale possibilità è consentita ma oltre il chilometri di distanza dal mare.





Per quanto riguarda gli immobili presenti, la norma approvata consente il cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale.