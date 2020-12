Da Israele uno spray anti Covid: si chiama Taffix ed è imminente la commercializzazione in Italia

La notizia arriva da Tel Aviv, Israele, ed è stata riportata in Italia da diversi quotidiani tra i quali la Repubblica.

L'azienda biofarmaceutica Nasus Pharma ha sviluppato e prodotto un inalatore capace di fornire una protezione contro il Covid 19 soprattutto quando la persone è costretta a frequentare luoghi ad alto rischio come supermercati, mezzi di trasporto, ambienti chiusi e inevitabilmente sovraffollati.





Uno spray nasale di nome Taffix che impedisce al virus di entrare nella mucosa nasale grazie a un sottile strato di gel che determina un ambiente più acido in grado di neutralizzare il virus.

Tutto questo naturalmente continuando a utilizzare gli ormai consueti sistemi di prevenzione come la mascherina e il frequente lavaggio delle mani.





Taffix in sostanza si pone come una ulteriore barriera contro il mostriciattolo che ha messo il pianeta in ginocchio, una nuova tecnologia di valore preventivo in attesa dell'arrivo del vaccino. Lo spray andrebbe inalato 3 volte al giorno, ogni inalazione fornisce la protezione per la durata di 4/5 ore.

Nei test condotti in laboratorio presso l'Università della Virginia, i risultati hanno dimostrato che Taffix è in grado di uccidere il 99% di cellule virali da SARS-CoV-2.





Uno dei test più significativi che sono stati fatti sul prodotto è avvenuto nell’affollatissima città israeliana di Bnei Berak, abitata principalmente dalla comunità ebraica ultraortodossa, dove si è registrato un tasso di contagio più alto della media del Paese anche a causa dell’alta densità demografica. Tra i soggetti che hanno partecipato all’esperimento, inalando Taffix tre volte al giorno per due settimane (e sempre indossando anche la mascherina), solo il 2% è risultato positivo, 2 persone su 83, e guarda caso le due persone hanno ammesso di non aver spruzzato lo spray alla frequenza richiesta.

Taffix sta per entrare nella rete commerciale italiana, si parla di un paio di settimane, e il suo costo è di circa 15€ a flaconcino (1000 mg),