Tempio: in zona rossa con la marijuana nelle mutande - Arrestato un 32enne tempiese

Ritrovamento che ha comportato un ulteriore accertamento nella abitazione del giovane dove sono stati rinvenuti 244 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e il tradizionale armamentario per il confezionamento delle dosi. Inevitabile l'arresto per detenzione di sostanze stupefacenti a fine spaccio al quale si è aggiunta la sanzione di 400 euro per violazione della zona rossa.

Non aveva motivo per trovarsi nell'orario della zona rossa e per questa ragione una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Tempio lo ha fermato per una normale attività di controllo. Si trattava di un soggetto di 32 anni già noto alle forze dell'ordine e quindi il controllo si è fatto più scrupoloso al punto che i militari, durante una perquisizione personale, gli hanno trovato una dose di marijuana negli slip.