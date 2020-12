L'attenzione della Regione per gli ospedali algheresi

Una conferma giunge dal Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais. "Per quanto riguarda i Pronto Soccorso la dotazione finanziaria regionale è salita da 3,2 milioni a 16,7 milioni di euro" - chiarisce il Presidente Pais - "In particolare, all'Ospedale Civile di Alghero é stato assegnato un importo complessivo di euro 2.036.180, funzionali all'adeguamento e ampliamento strutturale dei locali del Pronto soccorso e per ultimare l'acquisito di nuove apparecchiature elettromedicali".





"Questa dotazione si aggiunge ai circa 10 milioni di euro stanziati per l'Ospedale Marino e per l'Ospedale Civile di Alghero per gli interventi che già vengono portati avanti nelle due strutture" - conclude Pais - "Si tratta di importanti investimenti che attestano il fondamentale lavoro svolto dal Presidente Christian Solinas e dall'assessore Mario Nieddu per rendere il sistema sanitario regionale sardo più resiliente e in grado di offrire un servizio all'altezza delle sfide attuali, con l’obiettivo di rafforzare anche la dotazione del personale sanitario adeguato al miglior funzionamento dei nosocomi algheresi".

"La Giunta Regionale, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera, ha deliberato una serie di importanti risorse finanziarie destinate ad incrementare i posti letti di Terapia Intensiva e Sub Intensiva, assicurare la separazione dei percorsi e l'individuazione, nei Pronto Soccorso, di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti covid-19, nonché il potenziamento dei mezzi per i trasporti secondari".