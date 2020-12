Alghero: Mamatita chiude con "FINE E INICI"

Citando “Finale di Partita” di Samuel Beckett, per l’ultimo giorno dell’anno, l’organizzazione del Mamatita [extra] Festival di Alghero propone un webinar su Zoom dal titolo “FI E INICI [fine e inizio]”.

Un incontro nato con l’idea di lasciare questo 2020 con delle riflessioni sullo “stato dell’arte” del comparto “spettacolo dal vivo”, in Sardegna, ma non solo. Bloccato da mesi, rivoluzionato, digitalizzato, reinventato, ma necessario sempre e nonostante tutto.

E allora, come stanno attraversando questa emergenza il teatro, i festival e i lavoratori dello spettacolo?





Il Mamatita Festival sceglie di chiudere questa quarta edizone offrendo, come consuetudine, un’occasione di incontro tra operatori e pubblico, per condividere appunti e spunti, nel tentativo di esorcizzare le criticità e rielaborando le difficoltà e le opportunità emerse durante il 2020, in questi mesi di emergenza sanitaria.





L’incontro moderato dalla giornalista Rossella Porcheddu è un confronto necessario su nuovi e vecchi processi di produzione, creazione e distribuzione dello spettacolo dal vivo.

Tra dirette, streaming e “netflix” della cultura cosa ci lasciamo alle spalle e cosa ci aspetta nel 2021?





Su questi temi si confronteranno, dopo l’intervento dell’Assessore Cultura e Turismo del Comune di Alghero Marco di Gangi, Chiara Murru ideatrice e direttrice artistica del Mamatita Festival; Davide Iodice che ha firmato per Sardegna Teatro la regia di ExtraBody - Visioni extra del progetto EmBody; il drammaturgo Nunzio Caponioche ha curato la scrittura scenica di ExtraBody; Massimo Mancini, direttore generale di Sardegna Teatro; Ivan Talarico, cantautore, poeta e teatrante, ideatore del varietà Sgombro; Isnaba Miranda e Ermanno Nardi di Industria Scenica, impresa creativa che si occupa di welfare culturale, partner del progetto vincitore del programma Creative Europe, “Tele-encounters: Beyond the human”; Luca Dal Pozzolo, responsabile attività di ricerca Fondazione Fitzcarraldo e direttore Osservatorio culturale del Piemonte; Marco Sanna, attore e regista della compagnia Meridiano Zero; Graziano Graziani, giornalista, critico teatrale, scrittore, conduttore di Rai Radio 3; Valeria Ciabattoni, direttrice artistica di Cedac, Circuito multidisciplinare dello spettacolo in Sardegna; Claudia Cannella, giornalista, direttrice di Hystrio-Trimestrale di Teatro e Spettacolo.





Il Mamatita Festival 2020 è stato organizzato con il contributo della Regione Sardegna e il sostegno di Comune di Alghero e Fondazione Alghero.