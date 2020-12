Vaccini anti Covid in arrivo

Prosegue l'arrivo in Sardegna del vaccino Pifzer destinato a combattere il Covid 19.





Per mercoledì è previsto l'arrivo di ulteriori 4 mila dosi che seguono di qualche giorno la prima dotazione di 180 che aveva però carattere simbolico in quanto destinata alla celebrazione dei Vaccine Day in tutta l'Europa.





Il nuovo arrivo di vaccino ha una destinazione specifica : quella di garantire l'immunità a quanti sono in prima fila per affrontare la pandemia, quindi il personale sanitario, gli operatori delle Rsa, i loro ospiti e i volontari.





L'operazione gode del supporto del Ministero della Difesa.