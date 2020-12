Prospettive di grande rilievo socio economico dalla scuola di volo militare di Decimannu

Con l'inizio dei lavori a Decimomannu dove sarà realizzata la Scuola di Volo Internazionale (International Flight Training School – IFTS) che dovrà essere operativa nel 2022, per la Sardegna e il territorio a sud ovest dell'Isola si aprono prospettive di rilevante interesse economico e occupazionale.





Si va a realizzare un polo di eccellenza tutto italiano che vede protagonisti il ministero della Difesa e Leonardo SpA, importante partner in questo settore. La Scuola sarà un centro avanzato di addestramento al volo, riferimento internazionale nel training dei piloti militari a partire dalla Fase IV (Advanced/Lead-In to Fighter Training).





Si tratta di una realizzazione importante che, per l’impegno militare e industriale nell’IFTS, prevede un periodo di attività almeno ventennale nel corso del quale la base di Decimomannu potrà essere sviluppata per l’addestramento al volo avanzato, in grado di attrarre un ampio bacino di “clienti” internazionali.





Un impegno che è stato assunto in maniera chiara in occasione della "prima pietra" posta a Decimo presente il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi . " Una volta a regime, la progettualità, - ha evidenziato il sottosegretario - con un flusso di allievi piloti italiani e stranieri e di personale incrementale dell’Aeronautica Militare e di Leonardo S.p.A., stimato nell’ordine di alcune centinaia di persone all’anno, potrà comportare, anche in conseguenza dell’affidamento a ditte locali (che potranno partecipare alle procedure di aggiudicazione degli appalti posti a gara) dei servizi connessi all’operatività del sito, una cospicua ricaduta sull’indotto locale in termini di occupazione diretta ed indiretta stabile.





La partnership tra l'Aeronautica Militare, in possesso di una lunga e consolidata esperienza nell'addestramento al volo, e Leonardo SpA, leader nel training integrato, rappresenta una chiara sinergia tra due eccellenze italiane, una collaborazione che genererà da una parte un ampliamento dell’offerta addestrativa, con importanti ricadute positive anche sull’indotto locale in termini di occupazione diretta ed indiretta e dall’altra la possibilità, per Leonardo, di attrarre ulteriori investimenti esteri, rafforzando il prestigio e la leadership mondiale nel settore.” – ha concluso Calvisi.