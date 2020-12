Tempio: sul Limbara per la prima neve nonostante il coprifuoco - Sanzionati in 18

La maggior parte delle sanzioni sono state elevate a persone che si erano recate sul monte Limbara per la prima nevicata. Non è mancato inoltre un provvedimento di tipo giudiziario nei confronti di un soggetto, fermato, già noto alle forze dell'ordine, fermato nel centro della città gallurese e trovato in possesso di circa 12 grammi di marijuana.

I Carabinieri della Compagnia di Tempio hanno posto particolare impegno in occasione delle recenti festività natalizie sul fronte del rispetto delle disposizioni per il contenimento del contagio Covid 19. Sono stati controllati 88 soggetti 18 dei quali sono stati sanzionati.