Oristano: Ospedale San Martino al collasso - FSI-USAE: "Non si può più fare finta di nulla"

In questa fase emergenziale ancora in piena attuazione, non mancano le difficoltà nel fronteggiare l’incremento del carico assistenziale: attualmente, infatti, il personale è costretto a lavorare in una situazione che mette in grave pericolo l' incolumità e quella dei pazienti assistiti e che si fa sempre più precaria. Gli OSS superstiti alla positività da covid-19 sono veramente pochi, tre quelli non contagiati dell'ex reparto di medicina, il resto è a casa in malattia, ed il nuovo personale nonostante gli ordini di servizio sono già in malattia, con la durata delle notti non più di nove ore ma di dieci ore, il che non aiuta dal punto di vista della stanchezza fisica e mentale.





Il livello di stress accumulato in questo periodo, impedisce la normale ed efficiente attività assistenziale. Gli operatori non possono godere delle loro ferie in quanto bloccate per l'emergenza, mettendo così a dura prova il fisico e la mente, loro non ce la fanno più, si rischia di mandare in tilt un sistema già logorato e mal organizzato che oramai regna sovrano.





Le decisioni assunte in questi giorni parlano di reparto Covid chiuso dal 24 dicembre per dar spazio nuovamente al reparto di Medicina Covid free, - aggiunge la Segretaria Territoriale Fsi Usae Beatrice Mura - ma sino a ieri la sanificazione non era ancora stata effettuata, auspichiamo visto che da stasera 28 dicembre il reparto è operativo, si sia provveduto nei minimi dettagli nelle operazioni di sanificazione, considerato l'elevato numero di personale contagiato precedentemente nel reparto di medicina, ortopedia, dialisi e gli altri a seguire, cosi come il personale infermieristico, medico e OSS.





Risulta veramente difficile dichiara la segretaria mura - capire il meccanismo farraginoso nel decidere e/o dismettere un servizio nel giro di poco tempo e destabilizzare il personale demotivandolo ed esponendolo anche a rischio di contagio a causa del DPI non sufficienti, come i guanti che vengono consegnati numericamente contati, sovracamici insufficienti ed il resto. La situazione venutasi a creare desta non poca preoccupazione tra i sanitari del reparto di medicina, il quale è preoccupato e non poco, in quanto l'attesa del tampone molecolare è troppo lunga, questo provoca ansia e panico tra gli operatori.





Inutile precisare come il carico mentale e fisico accumulato in questi mesi di emergenza sanitaria rischia di avere importanti ripercussioni sull'operato del personale, a serio rischio di stress lavoro correlato e sulla sicurezza dei malati assistiti. Chiediamo con urgenza - alle Autorità competenti l'assunzione di personale sanitario per fronteggiare l'emergenza che sembra essere ancora attiva, destando non poca preoccupazione nelle fila di tutti i dirigenti e di tutto il personale coinvolto, destabilizzando l'intero Ospedale che in questo periodo si è visto davanti una brutta e triste fotografia. Tale da permettere al personale che lotta e lavora da mesi senza un giorno di ferie con senso di appartenenza e responsabilità . Non si può più fare finta di niente."

La Segretaria Territoriale Fsi-Usae Beatrice Mura interviene sulla situazione sanitaria e sulle grosso difficltà operative che si stanno verificanbdo nell'ospedale San Martino di Oristano. "A fare i conti con le grosse criticità da affrontare - afferma - è oggi il Reparto Covid/Medicina del PO San Martino di Oristano, ad elevato rischio per grave carenza di tutto il personale sanitario e soprattutto degli OSS ai quali viene chiesto di garantire tutti i turni (diurni,pomeridiani e notturni) e non concedendo neanche un giorno di ferie, esponendoli a forte rischio di stress lavoro correlato.