Più fondi per l'unità di crisi della Farnesina

Stanziare più fondi - conclude la nota - sarà certamente il modo più efficace non solo per riconoscere la professionalità dei nostri funzionari, ma anche per garantire una sempre più dettagliata mappatura delle aree a rischio, dei servizi diplomatici e consolari e un’ancor più efficace capacità di pronta risposta alle richieste di intervento”.

Eugenio Zoffili, deputato e capogruppo Lega in Terza Commissione Affari Esteri, ha diffuso una nota nella quale informa che: "Nel corso della discussione della manovra è stato approvato l'Ordine del Giorno della Lega. di cui sono primo firmatario, per il potenziamento dell'Unità di Crisi della Farnesina, un presidio fondamentale per i nostri connazionali all'estero soprattutto nella difficile gestione dell'emergenza pandemica in corso.