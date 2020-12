Il 2021 sarà l'anno dello studentato diffuso - Incontro tra il management dell'Ersu e il nuovo rettore

Il rettore ha incontrato il presidente Massimo Sechi e il direttore generale Antonello Arghittu. Si è parlato di sinergia solida e di maggiore collaborazione tra le due realtà a conferma di quanto si sosteneva da tempo su un non brillantissimo rapporto risalente al passato. Si è parlato di nuovi obiettivi e in particolare della "creazione di uno studentato diffuso ad Alghero, Oristano, Olbia e Nuoro", desi decentrate dell'ateneo sassarese.





Argomento che è stato definito una priorità per il 2021, tesi confermata dalla situazione esistente, per fare un esempio, ad Alghero, dove gli universitari e le loro famiglie, in assenza di una Casa dello Studente, sono esposti al mercato libero degli affitti con inevitabili disagi soprattutto sul piano economico. La cordialità dell'incontro e soprattutto lo spirito nuovo di collaborazione, lasciano spazio per sperare che dalla sana enunciazione di buoni principi, si passi finalmente alle progettualità concrete.

Il neo rettore dell'Università di Sassari, professor Gavino Mariotti, nel corso dei suoi incontri istituzionali in Regione e nel territorio, ha dedicato particolare attenzione a quello svolto con il management dell'Ersu di Sassari, l'ente per il diritto allo studio degli studenti universitari.