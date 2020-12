Bitti: avviata la procedura per il rimborso dei danni agli agricoltori

L’amministrazione comunale di Bitti informa gli imprenditori agricoli, operanti nell’agro del paese barbaricino, che è stato pubblicato l’avviso per l’avvio dell’iter procedurale per l’accertamento dei danni causati nelle aziende dall’alluvione del 28 e 29 novembre 2020. Le domande vanno presentate entro il 10 gennaio 2021. Gli interessati potranno presentare esclusivamente via PEC all’indirizzo protocollo@pec. comune.bitti.nu.it . la scheda di segnalazione danni. La PEC dovrà avere come oggetto: “Segnalazione danni alluvione 28 - 29 novembre”.

Il modulo di richiesta per l’eventuale risarcimento dei danni causati dall’evento calamitoso si può scaricare dal sito del Comune di Bitti: https://www.comune. bitti.nu.it/ente/avvisi/259 , oppure al seguente link: https://sus.regione. sardegna.it/sus/ searchprocedure/details/4 Successivamente sarà il Comune a inoltrare le domande alla sede territoriale di Nuoro di LAORE che disporrà i sopralluoghi mediante contatti diretti con gli interessati. Unitamente alla scheda di segnalazione deve essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità.