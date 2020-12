Bitti prende fiato: dallo screening indicazioni rassicuranti sui contagi

“Questo screening, insieme alle altre centinaia di controlli fatti nelle ultime due settimane – ha proseguito la consigliera – si è reso necessario per mappare il quadro sanitario sul coronavirus presente in paese: un atto dovuto dopo che a Bitti sono arrivati migliaia di volontari e rappresentanti delle istituzioni per operare nell’emergenza alluvione”.

“Un dato confortante che ci impone tuttavia di tenere sempre alta la guardia”, lo ha detto la consigliera comunale, con delega alle politiche sanitarie e infermiera nel reparto Covid-19 del San Francesco di Nuoro, Marilena Turtas.