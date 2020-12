Cronaca Sassari: in monopattino dopo il coprifuoco con un pugnale in tasca - Denunciato un giovane

I Carabinieri della Radiomobile della compagnia di Sassari hanno denunciato in stato di libertà per porto abusivo di arma un disoccupato sassarese di 29 anni già noto alle forze dell'ordine. Fermato perchè circolava dopo le 22 , misura imposta per il contenimento del Covid 19, a seguito di una perquisizione personale veniva trovato in possesso di un pugnale a serramanico del tipo " a farfalle " con lama di 13 cm. Il 29enne è stato inoltre sanzionato per violazione delle misure anticovd .