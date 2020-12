Cronaca Contenimento Covid: sanzioni a Tempio e Luogosanto

I carabinieri della compagnia di Tempio Pausania, su disposizione del comando provinciale di Sassari, hanno intensificato i controlli per il contenimento della diffusione dei contagi Covid 19. I militari della stazione hanno accertato che un circolo del centro cittadino era aperto oltre l'orario consentito. Il titolare è stato sanzionato. Altra sanzione a Luogosanto dove un uomo è stato sottoposto al provvedimento amministrativo in quanto oltre l'orario delle 22 si trovava in giro per il paese senza un ragionevole motivo.